Meta tem queda no lucro líquido a US$ 4,395 bi no 3º tri

A Meta Platforms informou nesta quarta-feira, 26, que registrou lucro líquido de US$ 4,395 bilhões no terceiro trimestre, ou US$ 1,64 por ação diluída. O resultado foi inferior aos US$ 9,194 bilhões, ou US$ 3,22 por ação, de igual período do ano passado, e também ficou abaixo do US$ 1,90 previsto pelos analistas ouvidos pelo FactSet.

Às 17h32 (de Brasília), a ação da empresa recuava 11,93% no after hours em Nova York.

A receita do conglomerado de tecnologia, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, foi de US$ 27,714 bilhões no terceiro trimestre, queda de 4% na comparação anual. Já os custos e despesas aumentaram 19%, a US$ 22,050 bilhões.

A empresa ainda informa, em seu balanço, que sua receita total no quarto trimestre de 2022 deve ficar na faixa entre US$ 30 bilhões e US$ 32,5 bilhões.