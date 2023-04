Meta tem lucro de US$ 5,709 bilhões no 1º trimestre e supera expectativas

Matheus Andrade (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Meta teve lucro líquido de US$ 5,709 bilhões no primeiro trimestre de 2023, representando US$ 2,20 por ação. O valor ficou acima da expectativa de US$ 2,02 dos especialistas consultados pela FactSet.

continua após publicidade .

O resultado representou uma queda de 24% ante os 7,465 bilhões de lucro líquido do mesmo período do ano passado.

Já a receita da Meta apresentou avanço de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022, avançando de 27,908 bilhões para 28,645 bilhões. O resultado ficou acima de da expectativa de US$ 27,65 bilhões da Refinitiv.

continua após publicidade .

Em março de 2023, a empresa anunciou três rodadas de demissões planejadas, reduzindo a companhia em aproximadamente 10 mil.

"Em conexão com essas demissões, esperamos incorrer em indenizações totais antes dos impostos e custos de pessoal relacionados de aproximadamente US$ 1 bilhão, dos quais US$ 523 milhões foram reconhecidos durante o primeiro trimestre de 2023 e os encargos restantes serão substancialmente registrados até o final de 2023", afirma a Meta.

"Tivemos um bom trimestre e nossa comunidade continua a crescer", disse Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta. "Nosso trabalho de IA está gerando bons resultados em nossos aplicativos e negócios. Também estamos nos tornando mais eficientes para que possamos criar produtos melhores com mais rapidez e nos colocar em uma posição mais forte para entregar nossa visão de longo prazo", afirmou.

Às 17h24 (horário de Brasília), as ações da Meta subiam 9,12% no after hours de Nova York.