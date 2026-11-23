A Meta informou que, em relação a recentes ações judiciais movidas por diversos acionistas, concordou que não emitirá nenhuma ação ordinária Classe C, seja por meio de dividendos ou de outra forma, enquanto estiverem pendentes os procedimentos pré-julgamento e de julgamento.

Anunciadas em outubro, as ações Classe C não contemplam direito a voto e foram lançadas com o propósito de financiar os projetos de crescimento da companhia dona do Facebook.

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Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 23, a Meta informou que, para viabilizar esse acordo, o fundador, presidente do Conselho e diretor executivo (CEO) da empresa, Mark Zuckerberg, concedeu uma dispensa da exigência prevista em um acordo acertado com ele, segundo a qual o dividendo em ações ordinárias Classe C deveria ser pago até o quinto dia útil seguinte à entrada em vigor do contrato social consolidado e alterado da companhia.

Em relação a essas ações judiciais, o julgamento está marcado para começar em 19 de abril de 2027, informou a companhia. Dez ações foram reunidas em um único processo sob a acusação de que os dirigentes violaram deveres fiduciários ao aprovar um acordo considerado injusto para os investidores de mercado, que arcariam com impactos econômicos sem poder decisório adicional.

Após acompanhar a alta do Nasdaq e subir 6,6% na sessão regular, as ações da Meta tinham alta de 0,31% no after hours de Nova York perto das 19h25 (de Brasília).