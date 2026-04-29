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Meta supera em lucro e receita, mas projeta aumento de despesas

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 18:30:00 Editado em 29.04.2026, 18:43:26
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A Meta registrou lucro líquido de US$ 26,8 bilhões no primeiro trimestre de 2026, acima dos US$ 16,4 bilhões do mesmo período de 2025, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 10,44, superando a estimativa de consenso da FactSet de US$ 6,67 - e 62% acima dos US$ 6,43 do ano anterior.

Já a receita do trimestre atingiu US$ 56,3 bilhões, também além das expectativas de US$ 55,7 bilhões dos analistas, subindo 33% no ano - a maior desde 2021.

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A Meta, porém, elevou sua projeção de gastos de capital para o ano em US$ 10 bilhões, para um novo intervalo de US$ 125 bilhões a US$ 145 bilhões, citando "expectativas de preços mais altos de componentes" e "custos adicionais de data centers".

A empresa também disse que o indicador de pessoas ativas diárias (DAP, na sigla em inglês), sua métrica de atividade de usuários, recuou levemente na comparação trimestral, devido a interrupções de internet no Irã e a uma restrição de acesso ao WhatsApp na Rússia. Essa é a primeira vez que o DAP cai desde que a Meta começou a divulgar o indicador.

Para o trimestre atual, a Meta projetou vendas de US$ 59,5 bilhões, praticamente em linha com as previsões dos analistas.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

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META/BALANÇO/1º TRIMESTRE
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