Meta: Nvidia, AMD e Broadcom sinalizam interesse em comprar até US$ 5 bilhões em ações

A Meta informou nesta segunda-feira, 26, que Nvidia, AMD e Broadcom manifestaram interesse em adquirir, conjuntamente, até US$ 5 bilhões em ações ordinárias classe A da companhia. Segundo comunicado, as três fabricantes de semicondutores poderão participar da oferta pública nas mesmas condições e pelo mesmo preço dos demais investidores.

A empresa ressaltou, porém, que as manifestações de interesse não constituem compromissos vinculantes. Assim, as companhias poderão adquirir mais ou menos ações do que o inicialmente indicado, ou até desistir da operação.

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O anúncio faz parte de um plano de financiamento da Meta para ampliar sua infraestrutura de inteligência artificial (IA), que inclui cerca de US$ 35 bilhões em ofertas públicas de ações e um programa futuro de emissão de até US$ 60 bilhões. A companhia também prevê investimentos de capital entre US$ 135 bilhões e US$ 145 bilhões em 2026.