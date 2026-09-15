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Meta lança serviço de assinaturas com recursos aprimorados de IA, o 'Meta One'

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Meta anunciou nesta terça-feira, 15, seu serviço de assinatura de inteligência artificial (IA) Meta One, com planos individuais, para criadores de conteúdo e empresas. Segundo a companhia dona do Facebook, o Meta AI continuará sendo gratuito, e as assinaturas do Meta One servirão para desbloquear capacidades mais especializadas e uso expandido de IA.

"Estamos lançando com mais de 50 recursos no Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI, e expandiremos para Edits, óculos de IA e mais ao longo do tempo", disse a empresa em um comunicado. Os pacotes para criadores e empresas oferecem ferramentas profissionais, como verificação, análises avançadas e suporte aprimorado nas plataformas de mídia social, acrescentou.

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Nos testes iniciais, a Meta disse que mais da metade dos assinantes interagiu com recursos de IA e de expressão em seus planos combinados, com recursos de IA e efeitos de voz no Instagram entre as principais razões pelas quais as pessoas assinaram.

Os planos Meta One estão disponíveis globalmente e começam a partir de US$ 2,99 por mês para produtos únicos, US$ 7,99 por mês para pacotes individuais e US$ 14,99 ao mês para pacotes de criadores de conteúdo e empresas.

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META/IA/META ONE/LANÇAMENTO
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