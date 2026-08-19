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Meta enfrenta julgamento nos EUA sobre perigos das redes sociais para crianças e adolescentes

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
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A Meta está novamente em julgamento devido aos perigos que suas plataformas podem representar para crianças, argumentando que trabalha incansavelmente para mantê-las seguras. Um julgamento crucial para a controladora do Instagram e Facebook começou na terça-feira, 18, em um tribunal federal da Califórnia, com quatro Estados buscando bilhões de dólares em danos e mudanças fundamentais na operação das plataformas da Meta.

Um júri decidirá se os procuradores-gerais dos Estados provaram que o gigante tecnológico projetou seus aplicativos para "viciar os usuários, mantê-los o máximo possível, coletar seus dados e esconder a verdade do público".

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Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jersey estão entre os 29 Estados que processaram a gigante tecnológica em 2023 por segurança e privacidade infantil - os outros 25 irão a julgamento posteriormente. A empresa também enfrenta processos em tribunais estaduais, incluindo um em andamento no Tennessee.

A ação acusa a Meta de contribuir para a crise de saúde mental juvenil ao projetar deliberadamente recursos que viciam crianças em suas plataformas e ocultar esses danos do público. Também argumenta que a Meta coleta rotineiramente dados de crianças menores de 13 anos sem o consentimento dos pais, violando a lei federal.

A Meta defendeu seu histórico de segurança e afirmou ter um caso sólido.

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Os Estados argumentam que a Meta explorou pesquisas sobre desenvolvimento infantil, incluindo fatos como crianças estarem "constantemente buscando recompensas" e sensíveis ao feedback social, enquanto ainda estão desenvolvendo sua capacidade de controlar impulsos como os adultos.

O advogado da Meta, Paul Schmidt, destacou o trabalho da empresa em segurança, afirmando que, embora crianças menores de 13 anos não devam estar em seus aplicativos, algumas mentem sobre suas idades; que alguns adolescentes têm dificuldade em gerenciar seu tempo; e que algumas pessoas postam "conteúdo negativo" no Facebook e Instagram.

O julgamento, supervisionado pela juíza distrital dos EUA Yvonne Gonzalez Rogers, deve durar seis semanas, com depoimentos do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e outros executivos e ex-funcionários.

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Se a Meta perder, o tribunal terá ampla discrição sobre o tamanho de qualquer penalidade financeira.

A Meta afirmou que, se perder, o caso poderia deixá-la responsável por danos de até US$ 1,4 trilhão, mas especialistas jurídicos dizem que qualquer valor próximo a isso seria improvável. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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META/EUA/JULGAMENTO/CRIANÇAS/ADOLESCENTES
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