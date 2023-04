Meta de zerar o déficit em 2024 é realista, mas será necessária a ajuda do Congresso, diz Tebet

Antonio Temóteo (via Agência Estado)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a meta de zerar o déficit fiscal em 2024 é realista, mas será necessária a ajuda do Congresso Nacional. A declaração foi feita durante participação em evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

Segundo ela, o governo anunciou um pacote de medidas para aumentar as receitas e estuda outras propostas para apresentar ao Legislativo ao longo do ano. Entretanto, ela admitiu que serão necessários recursos extras no próximo ano para o cumprimento de metas e para bancar todos os programas sociais.

"Pelo lado do orçamento, precisamos de um incremento de receita entre R$ 120 bilhões e R$ 140 bilhões em 2024", afirmou a ministra.