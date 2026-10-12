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Merz critica acordo EUA-Rússia de exportação de diesel e descarta apoio europeu

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O chanceler alemão, Friedrich Merz, criticou nesta segunda-feira, 12, o acordo de exportação de diesel entre os governos dos Estados Unidos e da Rússia e descartou apoio europeu a qualquer arranjo que alivie a pressão sobre Moscou.

Em entrevista coletiva em Berlim, Merz afirmou que Alemanha e Europa não aceitarão a medida e continuarão a apoiar a Ucrânia. "Tomamos conhecimento do acordo entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a exportação de diesel", declarou. "Para a Alemanha e para a Europa, essa decisão é inaceitável. A Rússia só negociará seriamente sob pressão; por isso, mantemos nossas sanções contra o país."

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Merz condenou os ataques recentes da Rússia e argumentou que, diante da ofensiva contra a infraestrutura energética civil na Ucrânia, os países ocidentais deveriam impor sanções ainda mais rigorosas.

Segundo ele, Moscou não tem respondido positivamente às propostas mais recentes e só se sentará à mesa de negociações se sentir "pressão real".

"Isso ficou evidente na proposta de cessar-fogo energético feita pelo presidente Trump no fim de semana", disse Merz. "A resposta da Rússia a essa proposta foi, especificamente, ataques massivos à infraestrutura energética civil da Ucrânia."

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EUA/COMBUSTÍVEIS/PREÇO/DIESEL/TRUMP/PUTIN/ACORDO/MERZ/CRÍTICA
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