Mercosul: em vídeo curto, Bolsonaro fala sobre preços de combustíveis e auxílio

Principal ausência na 60ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro enviou um curto vídeo que finalmente foi transmitindo na reunião de presidentes do bloco. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, representa o governo brasileiro no encontro.

"O mundo vive um momento desafiador, que nos obriga a intensificar os nossos esforços para garantir os postos de trabalho, o poder de compra e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Temos assegurado suprimento de fertilizantes para nossa agricultura, que é fundamental para a segurança alimentar de parte do mundo. Também trabalhamos internamente para combater as causas dos aumentos preços de combustíveis e energia", discursou o presidente, em vídeo gravado.

Bolsonaro citou o aumento temporário do Auxílio Brasil para R$ 600 a partir de agosto. "As famílias de baixa renda continuam a ser o foco prioritário das nossas ações. Desde o início da pandemia temos trabalhador para garantir comida na mesa", completou.

Segundo o presidente, o Brasil atua para Mercosul tenha papel relevante contra os atuais choques externos, reforçando a defesa da redução da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pelo bloco. "O mundo de hoje precisa de mais comércio e investimentos, por isso trabalhamos pela aprovação do acordo moderno com Cingapura", afirmou. "Precisamos continuar ampliando nossos investimentos na América Latina e no Caribe, para fortalecer cadeias regionais de valor", concluiu Bolsonaro.