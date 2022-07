Mercosul: Bolsonaro desiste de vídeo e Brasil será representado por Carlos França

Eduardo Rodrigues, enviado especial (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ausência do presidente Jair Bolsonaro na 60ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul será completa, uma vez que o Planalto desistiu até mesmo de enviar um vídeo com o discurso do mandatário brasileiro para a reunião. O País será representado no encontro pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

continua após publicidade .

Após a recusa de Bolsonaro em viajar a Assunção para a primeira reunião presencial dos presidentes dos países membros do Mercosul desde o começo da pandemia, havia a expectativa de que ele ao menos realizasse um breve discurso por vídeo, como ocorreu nas últimas reuniões virtuais.

Enquanto o Mercosul anuncia o consenso para a redução da Tarifa Externa Comum (TEC) em 10% e formaliza o Acordo de Livre Comércio com Cingapura, Bolsonaro alegou que teria compromissos importantes em Brasília que impediriam sua participação na cúpula. Ele dedicou a semana a reuniões eleitorais no Planalto. Nesta quarta-feira, 20, o presidente ainda acompanhou o jogo entre Flamengo e Juventude no Estádio Nacional Mané Garrincha.

continua após publicidade .

O ministro da Economia, Paulo Guedes, que era esperado em Assunção nesta quinta-feira, também acabou desistindo de viajar ao Paraguai. A equipe econômica está sendo representada na cúpula pelo secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, recebe os demais chefes de Estado para dois eventos na manhã de hoje. Primeiro, na 7ª Reunião de Chefes de Estado do Fórum de Integração da América do Sul (Prosul), para tratar de temas como o combate ao narcotráfico na região. Depois, na reunião de cúpula do Mercosul para ratificar os acordos anunciados ontem. Os presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e da Argentina, Alberto Fernández, têm presença confirmada.