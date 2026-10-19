Merck anuncia compra da britânica Silence Therapeutics por US$ 1,3 bilhão

A farmacêutica alemã Merck anunciou nesta segunda-feira, 19, um acordo para adquirir a companhia de biotecnologia britânica Silence Therapeutics por aproximadamente US$ 1,3 bilhão, em uma operação destinada a fortalecer seu portfólio de tratamentos para doenças raras. A transação prevê o pagamento de US$ 20 por American Depositary Share (ADS), em dinheiro, equivalente a um prêmio de 82% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias.

Segundo comunicado, o negócio atribui à Silence um valor empresarial de US$ 1,1 bilhão e será financiado por meio de novas dívidas. A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027, condicionada às aprovações regulatórias e dos acionistas da companhia britânica.

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Com a aquisição, a Merck incorporará ao seu portfólio o divesiran, medicamento experimental desenvolvido para tratar a policitemia vera, um tipo raro de câncer sanguíneo caracterizado pela produção excessiva de glóbulos vermelhos. A terapia, baseada em tecnologia de silenciamento gênico por RNA, está pronta para avançar à fase 3 de estudos clínicos.

Em testes de fase 2, o divesiran alcançou taxa de resposta de 88%, ante 19% do placebo, segundo a empresa.

O presidente executivo da Merck, Kai Beckmann, afirmou que a operação reforça a estratégia de expansão em áreas de alta especialização e necessidades médicas não atendidas. "Continuamos transformando nosso portfólio de desenvolvimento em direção a áreas de alta especialização", declarou.

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A aquisição sucede a compra da SpringWorks Therapeutics, realizada no ano passado.