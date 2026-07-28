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Mercedes-Benz corta projeção de vendas diante de piora do mercado chinês

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 07:39:00 Editado em 28.07.2026, 07:48:21
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A Mercedes-Benz cortou suas projeções de vendas para o ano, tornando-se a mais recente montadora a alertar para o aumento das pressões competitivas na China, após registrar uma expressiva baixa contábil no país, que atingiu o resultado de sua principal divisão de automóveis.

A fabricante alemã de carros de luxo agora espera vender ligeiramente menos veículos em 2026 do que em 2025, enquanto a receita do grupo também deve ficar um pouco abaixo da do ano passado. Antes, a orientação era de estabilidade tanto em volumes quanto em receita.

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"No segmento premium e de luxo na China, a intensa concorrência de preços, especialmente por parte de fabricantes locais, deve levar a um desempenho significativamente mais fraco nas vendas de unidades de muitos fabricantes estrangeiros", afirmou a Mercedes.

A empresa registrou uma baixa contábil de 704 milhões de euros no segundo trimestre relacionada ao seu negócio na China. No país, o lucro antes de juros e impostos (Ebit) da divisão de automóveis despencou para 49 milhões de euros, de 783 milhões de euros um ano antes. A Mercedes ressaltou que o impairment não resultou em saída de caixa.

As vendas de carros da companhia na China caíram 30%, anulando o crescimento observado em outras regiões, em meio à concorrência acirrada, ao consumo mais cauteloso e às mudanças em sua linha de modelos.

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A geopolítica e as barreiras comerciais seguem aumentando a incerteza, e o impacto do conflito no Oriente Médio agrava dúvidas já existentes. A orientação da empresa parte do pressuposto de que a guerra não voltará a se intensificar plenamente no segundo semestre, disse a Mercedes.

Volkswagen e sua marca Audi também reduziram recentemente suas projeções de vendas para 2026 e prometeram aprofundar medidas de corte de custos, diante da deterioração do mercado chinês, marcada por mais lançamentos de marcas domésticas e por uma prolongada guerra de preços. A BMW também rebaixou no mês passado suas expectativas de vendas para o ano.

Apesar do cenário, a Mercedes afirmou que deverá vender uma fatia maior de veículos elétricos em 2026 do que o previsto e manteve outras métricas de guidance, incluindo a projeção de Ebit significativamente maior e de margem ajustada sobre vendas na divisão de automóveis entre 3% e 5%.

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A montadora espera se beneficiar do lançamento de mais de 40 novos modelos entre 2025 e 2027 e de esforços recentes para intensificar medidas globais de produtividade, com foco nas operações na Alemanha.

No ano passado, a empresa detalhou planos para ganhar eficiência, incluindo cortes de empregos e a transferência de parte da produção da Alemanha para países de menor custo, como a Hungria. Também busca reduzir gastos com energia, ampliar a automação e diminuir despesas logísticas para baixar o custo de produção por veículo.

Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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