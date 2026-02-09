Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Mercados de apostas veem chance superior a 70% de novo shutdown nos EUA no fim de semana

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 16:45:00 Editado em 09.02.2026, 16:54:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os mercados de apostas dos Estados Unidos passaram a ver uma chance superior a 70% de o governo norte-americano entrar em uma nova paralisação até meia-noite do domingo, dia 14. Às 16h22 (de Brasília), na Polymarket, a chance de um shutdown no fim de semana era de 76%, enquanto na Kalshi a expectativa era de 70%.

O Congresso tem até sábado à noite para evitar uma paralisação do Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês), já que o pacote de financiamento aprovado no início do mês incluiu uma medida provisória de apenas duas semanas para o DHS, financiando-o nos níveis de 2025 até 13 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os legisladores têm até esse prazo para fechar um acordo para o projeto de lei completo de 2026, concordar com outra medida provisória para ganhar mais tempo ou permitir uma paralisação que afetaria uma ampla gama de agências sob a jurisdição do DHS.

Os negociadores republicanos e democratas ainda não fizeram progressos significativos nas discussões, segundo fontes da CNN.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas EUA RETORNO shutdown
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline