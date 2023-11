Mercado projeta manutenção de juros nos EUA

O mercado financeiro espera que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anuncie hoje a manutenção da atual faixa para os juros básicos no país - que vai de 5,25% a 5,50%. Entretanto, um último aumento da taxa não está descartado na reunião de dezembro do colegiado, especialmente se a inflação não registrar queda mais rápida. A probabilidade de a taxa ser mantida é de 98,2%, segundo monitoramento do CME Group entre instituições financeiras. Para dezembro, o mercado precifica chance de 74,3% de manutenção de juros, ante 24,4% para uma alta de 0,25 ponto porcentual e apenas 1,3% para redução. "Há praticamente zero chance de uma 12.ª rodada de alta de juros nesta semana", comenta a corretora Stifel, em relatório a clientes. As informações são do jornal

