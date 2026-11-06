Mercado Pago restringe transferências de criptomoedas após incidente em fornecedor externo

O Mercado Pago identificou instabilidade nas operações de transferência de criptoativos após um incidente envolvendo um fornecedor externo de monitoramento de risco e prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo a instituição, parte das transferências para carteiras externas foi preventivamente bloqueada como medida de segurança.

"Parte das transferências para carteiras externas foi preventivamente bloqueada como medida de proteção, garantindo que os recursos dos clientes permaneçam preservados, enquanto trabalhamos para restabelecer o serviço o quanto antes", informou o Mercado Pago, em nota.

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A instituição alertou também que depósitos de criptomoedas recebidos podem sofrer atrasos na efetivação. Segundo a empresa, os valores pendentes serão creditados automaticamente assim que o serviço for restabelecido.

"Estamos acompanhando a situação em tempo real e informaremos aos usuários assim que as operações forem normalizadas. Vale destacar que as operações de compra e venda de ativos virtuais seguem normalmente, sem impactos", acrescentou a empresa.

Mais cedo, o Nubank também informou a suspensão temporária dos serviços de depósitos e saques de criptomoedas.

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Segundo o banco digital, a indisponibilidade foi provocada por uma instabilidade em um fornecedor externo de dados.

A instituição afirmou que a ocorrência não envolve sua infraestrutura interna nem compromete a segurança dos clientes.