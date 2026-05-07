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Mercado Livre tem lucro líquido de US$ 417 milhões no 1º trimestre

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 18:08:00 Editado em 07.05.2026, 18:18:03
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O Mercado Livre registrou lucro líquido de US$ 417 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 44,8% em relação a igual período do ano passado, em um trimestre marcado pela aceleração do crescimento do e-commerce no Brasil e pela forte expansão da operação financeira da companhia na América Latina.

A receita líquida avançou 49% na comparação anual, para US$ 8,8 bilhões, um ritmo de crescimento mais rápido desde o segundo trimestre de 2022. Já o lucro operacional somou US$ 611 milhões, com margem de 6,9%.

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Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado principalmente pelos investimentos em frete grátis no Brasil, expansão do Mercado Pago, avanço das operações de crédito e crescimento das vendas cross-border.

No Brasil, principal mercado do grupo, o crescimento do volume bruto de mercadorias (GMV) acelerou para 38% em base neutra de câmbio, enquanto os itens vendidos avançaram 56% na comparação anual, após a redução do limite de frete grátis implementada pela companhia em 2025. O Mercado Livre afirmou ainda que os custos unitários de frete no País caíram 17% em moeda local no período.

Na frente financeira, o Mercado Pago atingiu 83 milhões de usuários ativos mensais, alta de 29% na comparação anual. A carteira de crédito cresceu 87%, para US$ 14,6 bilhões, enquanto a carteira de cartões avançou 104%, alcançando US$ 6,6 bilhões.

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"Estamos investindo de forma audaciosa para transformar a maneira como centenas de milhões de latino-americanos compram, pagam e acessam serviços financeiros", afirmou o diretor financeiro (CFO) do Mercado Livre, Martin de los Santos.

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