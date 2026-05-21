Mercado financeiro volta a precificar aumento de juros pelo Fed até dezembro nos EUA

O mercado financeiro voltou a ver como majoritária a chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) elevar os juros em dezembro deste ano, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group. Impasse nas negociações de um acordo entre os EUA e o Irã para encerrar a guerra, alta do petróleo na sessão e dados mostrando resiliência da economia americana dão lastro à expectativa de aperto monetários.

A probabilidade de alta acumulada de 25 pontos-base (pb) nos juros até o fim do ano era de 42%, enquanto a probabilidade de elevação acumulada de 50 pb ficava em 16,3%, ante níveis de 37% e 9,5% na véspera.

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O mercado atribuía 38,8% de chance de manutenção da taxa em dezembro.

O mercado ainda vê manutenção dos juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), em junho.

Segundo o CME, a probabilidade de estabilidade da taxa permanece amplamente majoritária (99,3%).