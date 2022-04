Da Redação

Mercado brasileiro de jogos ainda não atingiu seu potencial

Natalia Nogues, sócia da empresa de marketing Control+F5, destacou em recente entrevista que o país “está em pleno crescimento e a tendência é de grande expansão” no mercado de jogos. Segundo Nogues, os dez maiores sites de apostas do Brasil investiram quase US$ 12 milhões em publicidade no primeiro semestre de 2020, enquanto em 2021 o investimento subiu para US$ 75,7 milhões no mesmo período.

Sites que atuam no Brasil como o https://www.onlinecassino.com.br/ já perceberam o grande potencial econômico do país, que pode ter uma movimentação de até R$ 100 bilhões (US$ 19,25 bilhões) através de jogos de cassinos clássicos. A apostas esportivas se destacam pelo crescimento de 11,5% a cada ano, motivo pelo qual você encontrará nestas plataformas os melhores meios de acompanhar ligas esportivas do mundo inteiro e apostar suas chances nas melhores premiações!

O marketing digital personalizado não apenas focado no futebol

Existem alguns aliados importantes para que o Brasil possa atingir o potencial máximo no mercado de apostas e jogos após a regulamentação do setor. O marketing digital direcionado para as preferências do público é um deles. De fato, uma poderosa estratégia para as empresas que buscam alavancar suas vendas e chamar a atenção de novos clientes.

Nas últimas temporadas de torneios cada vez mais casas de apostas patrocinam times de futebol, campeonatos, investem em direitos de nome e imagem, além de direitos comerciais tanto em estádios como na TV.

Claro, o futebol é a paixão dos brasileiros e por isso é natural que os investimentos das operadoras se concentrem neste esporte. Mas não podemos esquecer que os sites oferecem também uma infinidade de outros esportes, ou seja, um ponto que pode ser explorado por ações de marketing! Afinal, eSports, MMA e futebol americano são apenas alguns dos exemplos que têm cativado o público brasileiro!

Contar com o suporte de empresas locais pode ajudar muito os operadores

Não se pode ignorar que as empresas locais contam com experiência e inteligência de mercado que pode ajudar muito os operadores internacionais na expansão de seus negócios. Cada operadora tem suas demandas específicas e deseja atrair diferentes públicos.

Em meio a tantos novos clientes nesse ambiente, o marketing de cada site de apostas precisa atuar com inteligência. Seria um equívoco pensar que uma operadora deva se limitar a ser vista somente por patrocinar um time ou um campeonato, já que há muito mais a explorar!

É preciso entender que os brasileiros são uma das grandes potências no engajamento na internet e não adianta pensar que trabalhar com o Brasil é simplesmente usar imagens estereotipadas, como temas relacionados ao carnaval, mulheres seminuas ou Carmen Miranda. Informações relevantes das marcas nas redes sociais e sites de notícias com conteúdo de destaque para o país é essencial para expandir os negócios de forma efetiva e conquistar de vez o público.