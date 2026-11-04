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ECONOMIA

Mercado apostou e perdeu e agora quer que Lula assuma programa perdedor, diz Luiz Marinho

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o mercado apostou em um programa de governo e em um candidato que perderam, mas agora quer exigir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) siga esse modelo "perdedor".

"Eles defenderam uma tese, defenderam um candidato, defenderam um programa, apostaram, fizeram aposta especulativa e o programa perdeu. O candidato perdeu, o programa perdeu, e agora quer que o vencedor assuma o programa do perdedor. O perdedor está escondido nos Estados Unidos, esquece isso", afirmou, dizendo que o mercado quer "amarrar" Lula a uma tese perdedora.

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Ele ponderou, entretanto, que isso não significa ser contra o equilíbrio fiscal. disse que Lula tem experiência e que sempre teve responsabilidade com as contas públicas, o que deve se repetir agora.

"As coisas vão ser ajustadas, não tem absolutamente nenhum risco colocado aqui. Nós temos um problema, são os juros", completou.

Sobre o assunto dos juros, o ministro criticou a posição de tentar segurar a inflação aumentando o custo do crédito. Segundo ele, deveria se dar condições para aumentar a produção e, consequentemente, a oferta de produtos, controlando, assim, a alta de preços.

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"Nós temos que ofertar mais, produzir mais, choque de mais produção para controlar a inflação. Não é controlar a inflação restringindo o crédito", finalizou.

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