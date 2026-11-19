O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, negou nesta quinta-feira, 19, que assumirá cargos junto ao Executivo no próximo mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não vou ser ministro da Fazenda e não irei para o Ministério do Planejamento. Já soltei nota sobre isso, mas tem gente que parece que não quer compreender", afirmou Mercadante, durante coletiva para comentar os resultados da instituição nos primeiros nove meses de 2026.