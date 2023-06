Mercadante: Em no máximo 4 meses, esperamos ter o Cartão BNDES para apresentar ao mercado

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Eduardo Laguna e Matheus Piovesana (via Agência Estado)

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse hoje que a instituição trabalha para lançar em no máximo quatro meses o Cartão BNDES.

"Em três ou quatro meses, pretendemos ter esse produto", prometeu Mercadante em entrevista a jornalistas após participar de seminário na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O presidente do BNDES explicou que o banco ainda trabalha nas regras prudenciais para evitar inadimplência nas operações financiadas pelo cartão.

Mercadante voltou também a defender durante a entrevista a desoneração da produção nacional de carros elétricos. Para ele, as matrizes das montadoras não se sentem hoje estimuladas a investir na tecnologia no Brasil, porque as importações de automóveis elétricos não pagam imposto de importação.

"Não faz sentido desonerar a importação e taxar a produção doméstica. Temos que achar outro modelo", assinalou. Segundo Mercadante, o desenvolvimento de ônibus elétricos está em estágio mais avançado. "Temos que organizar a demanda", pontuou.