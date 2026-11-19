O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou nesta quinta-feira, 19, que a instituição segue diversificando suas fontes de financiamento para reduzir a dependência do Tesouro Nacional. Segundo ele, na atual gestão, o banco já captou R$ 94,2 bilhões em novas fontes - ante R$ 7,6 bilhões registrados no governo anterior.

Mercadante também ressaltou o compromisso da instituição de contribuir com o governo para o equilíbrio das contas públicas e afirmou que o banco dará uma contribuição "inédita" e "muito expressiva" para o esforço fiscal do País.

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"Temos feito e vamos continuar fazendo um esforço muito grande para contribuir com o ajuste fiscal e com o superávit primário que o governo precisa alcançar. Vimos, nesta semana, medidas importantes para a economia serem aprovadas pelo Senado. Temos convicção de que serão aprovadas pela Câmara. O BNDES tem sido a segunda empresa que mais transferiu dividendos para o Tesouro. Acho que teremos também uma contribuição inédita, muito expressiva e importante para o esforço fiscal do País", afirmou ele.

Captações

Segundo os dados do balanço apresentados pelo banco nesta quinta, o saldo de recursos do Tesouro Nacional recuou de R$ 48 bilhões em dezembro de 2022 para R$ 35 bilhões em setembro de 2026 - o equivalente a 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 0,5% em 2022 e 8,7% em 2015. No mesmo período, o saldo de captações externas avançou de R$ 27 bilhões para R$ 42 bilhões, o de captações internas chegou a R$ 38 bilhões e a linha de outras captações saltou de R$ 31 bilhões para R$ 223 bilhões.

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Durante coletiva de imprensa para comentar os resultados da instituição nos primeiros nove meses de 2026, Mercadante ressaltou o esforço junto a bancos multilaterais e de desenvolvimento, incluindo a retomada de operações com o Banco Mundial após 30 anos e parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que somam mais de US$ 2 bilhões.

"O banco vem fazendo um esforço muito grande. Isso diminui a pressão sobre o orçamento e permite um crescimento muito sólido", disse ele.