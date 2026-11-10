Membros independentes da Nvidia contratam ex-procurador de NY para investigação completa

Membros independentes do conselho da Nvidia contrataram o ex-procurador interino dos EUA para o Distrito Sul de Nova York Joon Kim e seu escritório, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, para conduzir uma investigação completa e independente. A contratação de Kim foi informada nesta terça-feira em comunicado divulgado pela companhia.

A contratação ocorre após o CEO da gigante de GPU, Jensen Huang, admitir um caso extraconjugal com uma suspeita de atuar como espiã chinesa.

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Em carta publicada no domingo, Huang admitiu que foi infiel à esposa e citou que, em relação às preocupações com a segurança nacional levantadas em reportagens, o conselho de administração da Nvidia havia iniciado uma investigação independente.

"Apoio a investigação e cooperarei integralmente. Amo meu país e minha empresa. Estou comprometido em proteger a Nvidia e apoiar a segurança nacional dos Estados Unidos. Tenho orgulho e sou grato por ser americano", disse Huang na carta reproduzida no site da companhia.

Para o Bank of America, o episódio traz uma incerteza adicional no campo da governança e de políticas, mas as alegações ainda não se traduziram em danos comprovados aos negócios. A casa trabalha com três cenários para a companhia.

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Um cenário contemplaria a contenção do problema, com continuidade na liderança e ausência de constatações relevantes, permitindo que o foco retorne aos fundamentos. Outra possibilidade envolveria uma situação de incerteza prolongada, pressionando os múltiplos antes mesmo da divulgação de resultados. Outra hipótese seria a decisão do Federal Reserve (Fed) de manter juros e comentários do presidente da instituição, Jerome Powell,

Caso surjam possíveis distrações ou um escrutínio mais rigoroso em relação à Nvidia, outros fornecedores de soluções computacionais - como AMD, Broadcom e Marvell - poderiam ganhar mais força, de acordo com a análise da instituição americana.

"Contudo, se as distrações envolvendo a Nvidia também resultarem em um escrutínio ampliado, então qualquer fornecedor norte-americano que venda para a China - incluindo os setores de computação, redes, equipamentos para semicondutores e ferramentas de automação de projeto eletrônico - poderá enfrentar uma maior volatilidade", pontua o BofA em relatório assinado por Vivek Arya.

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As ações da Nvidia prolongam perdas nesta terça-feira, cedendo 6,1% perto das 16h35 (de Brasília), enquanto os papeis de companhias concorrentes seguem em alta, como os da AMD (0,84%), Broadcom (3,4%) e Amazon (1,3%).