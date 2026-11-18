Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apontaram o avanço dos investimentos em inteligência artificial (IA) como uma fonte relevante de riscos inflacionários, de acordo com a ata mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 18.

Alguns deles avaliaram que o atual ciclo de investimentos pode elevar a demanda agregada em relação à oferta, caso a expansão da capacidade produtiva ocorra em ritmo mais lento do que o esperado.

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"Ganhos mais fortes de produtividade permitiriam a expansão da produção sem provocar um aperto proporcional no mercado de trabalho", diz a ata, que também apontou para sinais apenas modestos de aperto no mercado de trabalho.

Outros observaram que essas pressões podem diminuir com o aumento da capacidade produtiva e dos ganhos de produtividade.

"Alguns membros também apontaram riscos de que o aumento dos investimentos em IA seja excessivo, resultando em retornos inferiores aos esperado", diz um trecho do documento.

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Além disso, alguns integrantes ponderaram que uma análise mais rigorosa sobre os retornos e as fontes de financiamento do setor de IA pode desacelerar os gastos relacionados à tecnologia, o que "contribui para reduzir as pressões inflacionárias".