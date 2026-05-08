Membro do Fed vê inflação nos EUA alta, indo na direção errada e que não se restringe a energia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, demonstrou preocupação com a inflação dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 8, afirmando que ela continua alta e está "evoluindo na direção errada".

Goolsbee enfatizou que o aumento da inflação não se deve exclusivamente aos preços da energia, pois os preços já estavam elevado antes da guerra no Oriente Médio. "Maior preocupação é a inflação no setor de serviços; Fed deve acompanhar de perto a evolução da inflação", acrescentou ele em entrevista à CNBC.

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Sobre futuras decisões de juros, o dirigente pontuou que "tudo deve permanecer sempre em consideração", mas que, especialmente, é preciso avaliar se o choque energético irá persistir.

Perguntado sobre o relatório payroll acima do esperado de hoje, Goolsbee disse que o mercado de trabalho está estável, mas é a inflação não está indo bem. "Há poucos indícios de que o mercado de trabalho esteja se deteriorando", frisou.

Ainda sobre empregos, ele afirmou que tem preocupações com a possibilidade de os mercados estarem tentando incorporar prematuramente o crescimento da produtividade impulsionado pela inteligência artificial.