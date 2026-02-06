Membro do Fed cita 'otimismo cauteloso', alerta sobre inflação e defende política restritiva

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou, em entrevista para a Bloomberg TV nesta sexta-feira, 6, que o sentimento que tem notado em seu distrito é de "otimismo cauteloso", o que, segundo ele, significa que o desempenho visto na segunda metade de 2025 deve se refletir por algum tempo em 2026.

Para ele, é importante manter uma política modestamente restritiva para levar a inflação de volta para a meta de 2%, e os dados só deverão fornecer sinais claros sobre a economia em abril ou maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Diante disso, ele defendeu a necessidade de os dirigentes serem dependentes de dados para a tomada de decisões de política monetária, mas ponderou que o Fed talvez precise se basear mais em dados não oficiais.

Bostic avaliou que a inflação está "muito alta há muito tempo", enquanto o mercado de trabalho está muito "turbulento" atualmente por questões de mudanças estruturais da economia. "As pessoas não querem contratar pessoas de nível inicial", disse.

Ele também enfatizou que o setor empresarial vê potencial de crescimento na economia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado sobre Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para assumir a chefia do Fed com a saída em maio de Jerome Powell, o presidente da distrital de Atlanta pontuou que "não tem ideia" do que Warsh quer dizer com uma "mudança de regime" do BC, e elogiou o atual mandatário. "Powell é ótimo, eu o considero um amigo e ele é muito bom, muito transparente. Seu legado será muito positivo e é triste vê-lo partir", afirmou.