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ECONOMIA

Membro do BCE vê instituição subindo juros novamente caso projeções econômicas se concretizem

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks, disse nesta sexta-feira, 18, que a autoridade monetária provavelmente precisará continuar movendo a taxa de juros para um território contracionista se suas perspectivas econômicas de setembro se concretizarem.

"O aumento de setembro provavelmente não será nosso último movimento, a menos que nos encontremos em um cenário muito diferente do nosso cenário básico", disse Kazaks em entrevista à Bloomberg, acrescentando que os riscos de inflação estão aumentando gradualmente, enquanto o crescimento econômico e os mercados de trabalho permanecem resilientes.

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Kazaks descreveu a atual taxa de depósito a 2,5% como o limite superior da faixa neutra, mas enfatizou que não é "uma barreira mágica".

Ele acrescentou que uma taxa de 2,75% representaria um território restritivo. "Se necessário, então, claro, iremos além disso", afirmou.

Segundo ele, o choque energético causado pela guerra no Irã está se mostrando mais sustentado e o BCE deve fazer tudo para evitar que os preços elevados do petróleo e do gás natural se espalhem para outras áreas da inflação.

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