Membro do BCE reafirma defesa de alta dos juros já em julho

Da Redação

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Olli Rehn voltou a defender nesta sexta-feira que a instituição eleve os juros já em julho. Segundo ele, é possível chegar ao nível de juros zero no outono local e estar em território positivo antes do fim do ano.

Rehn falou durante painel no Global Europe Seminar.

Segundo o também presidente do BC da Finlândia, o BCE não quer criar uma recessão, mas tampouco permitir que as expectativas de inflação elevada "fiquem incrustadas".