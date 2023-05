Membro do BCE fala em proximidade de fim de aperto de juros, mas ainda com caminho a percorrer

Integrante do Banco Central Europeu (BCE), Pablo Hernández de Cos afirmou nesta segunda-feira, 29, ser provável que a autoridade esteja mais perto do fim do ciclo de aperto, mas que as informações disponíveis atualmente indicam que ainda há algum caminho a percorrer no endurecimento da política monetária para se alcançar a meta de inflação de 2% no médio prazo.

De Cos comentou, em evento online do Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (Incipe), que os dirigentes resolveram, na última reunião do BCE, que não é conveniente antecipar quais serão as decisões de política futuras e que vão analisar os dados por vir.

O representante espanhol falou, na ocasião, em favor da união monetária europeia, e defendeu a conclusão da união bancária na região, com a construção de um sistema europeu de garantia de depósitos, e o avanço no estabelecimento da união de mercados de capitais, a fim de aumentar a resiliência a perturbações macrofinanceiras.