Membro do BCE defende dinheiro em espécie e diz que futuro do euro será 'físico e digital'

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Piero Cipollone defendeu nesta segunda-feira, 14, em discurso na Casa do Euro, em Bruxelas, a preservação do dinheiro em espécie como parte central do futuro monetário da zona do euro, mesmo com o avanço dos pagamentos digitais.

Cipollone afirmou que a demanda por dinheiro segue forte e há "mais de 31 bilhões de cédulas de euro, no valor de mais de 1,6 trilhão de euros, em circulação", com crescimento anual de cerca de 3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para ele, crises recentes mostraram que, quando aumenta a incerteza, as pessoas querem manter ainda mais dinheiro.

Segundo Cipollone, o dinheiro físico é "uma âncora tangível de estabilidade e confiança", favorece a inclusão financeira por ser simples de usar, protege a privacidade e garantir liberdade de escolha.

O dirigente reforçou que pagamentos digitais "não tornam o dinheiro menos importante" e que a estratégia do BCE é investir tanto no euro em espécie quanto no euro digital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também detalhou a modernização das cédulas para incorporar novos itens de segurança, torná-las mais sustentáveis e fortalecer a conexão com os europeus.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado