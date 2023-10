'Melhora de nota pede estabilidade de regras fiscais'

O diretor executivo da Fitch Ratings no Brasil, Rafael Guedes, entende que as perspectivas fiscais do País entraram em um viés negativo desde julho, quando a agência elevou a nota de crédito soberano: de BB- para BB. Ele pondera, no entanto, que não será o resultado fiscal do ano que vem que vai determinar a trajetória de rating do Brasil. "Os números de déficit fiscal têm um viés negativo alto. Nós ainda damos o benefício da dúvida de que o governo vai conseguir passar medidas para aumentar a arrecadação e, se não for o caso, tomar medidas para, pelo menos, reduzir o déficit em 2024?, afirma, em entrevista ao

. O executivo avisa que, caso o governo ceda às pressões de aliados para mudar a meta já em 2024, primeiro ano do novo arcabouço fiscal, não será algo bem-visto nem pelo mercado nem pelas agências de classificação de risco. A possibilidade de o País voltar a ter sua nota elevada, aponta, vai depender de o governo mostrar que, mesmo com endividamento elevado, está avançando em reformas capazes de acelerar o crescimento econômico e tomando medidas para diminuir o buraco das contas públicas. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Estamos sempre olhando três, cinco, sete anos (à frente). Sabemos que no curto prazo as economias têm ciclos e muita volatilidade. Geralmente, levamos o Brasil duas vezes por ano ao comitê, e sabemos que nesse período haverá muita oscilação. O déficit primário também é uma preocupação nossa. Desde o começo, trabalhamos com o governo estressando a sua margem de 0,25 ponto porcentual para cima ou para baixo (tolerância do novo arcabouço às metas de resultado primário). Sempre trabalhamos em nossos modelos com o número mais baixo da faixa para cada ano. Trabalhamos também com número de crescimento (da economia) menor. Mas, obviamente, os números de déficit fiscal têm um viés negativo alto. Nós ainda damos o benefício da dúvida de que o governo vai conseguir passar medidas para aumentar a arrecadação e, se não for o caso, tomar medidas para, pelo menos, reduzir o déficit em 2024. Mas não é 2024 que vai determinar a trajetória de rating do Brasil. Tem outras coisas, como custo da dívida e, principalmente, o crescimento da economia. Nesse aspecto, o Brasil tem surpreendido positivamente.

Será preciso observar a composição de tópicos: crescimento, custo da dívida, andamento das reformas que levam a um crescimento maior. Um país nunca é rebaixado ou elevado por um único fator. Mencionei apenas os três principais.

O que a equipe econômica defende é: "Vamos fazer o nosso melhor e o que for possível para atingir essa meta". Sabe que existem alguns controles como o contingenciamento. Certamente, não é uma solução bem-vista nem pelas agências de rating nem pelo mercado mudar a regra no primeiro momento de dificuldade.

O crescimento vem por meio de reformas e estabilidade das regras. A reforma trabalhista de anos atrás não deveria ser considerada como o fim das reformas trabalhistas. Tudo isso leva ao aumento dos investimentos no Brasil, que hoje não são compatíveis a um país que quer crescer pelo menos 3% ao ano. Temos de atrair investimentos de empresas estrangeiras, mas principalmente de empresas brasileiras. Ninguém vai investir se não houver perspectiva de crescimento no longo prazo e estabilidade de regras. Então, para (obter) grau de investimento, (é preciso) estabilidade de regras, mais reformas e refinar as que já foram feitas. A reforma tributária tem de sair. O caminho dela está certo, agora resta ver o que vai sair do Congresso. Tem a outra parte que é o endividamento. Você consegue reduzir o endividamento com maior crescimento, mas não quando tem déficits primários razoáveis. Quando recebeu o grau de investimento, o Brasil tinha déficit nominal menor de 3% e endividamento menor de 60%. Hoje, o déficit é o dobro disso e estamos com 75% de endividamento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto).

Quando a gente fala em perspectiva, estamos tentando dar uma previsão ao mercado, no sentido de que, com os dados que temos hoje, não cremos que essa nota será alterada no horizonte de 18 a 24 meses. O Brasil teve a nota elevada com perspectiva estável. Então, não quer dizer que seja impossível. Em três anos, tudo vai depender da rapidez com que determinadas medidas sejam endereçadas e de como o governo vai se comportar em relação à política fiscal. Se a agência entender que, mesmo com endividamento alto, o País está tomando medidas que vão levar ao crescimento mais rápido e que medidas estão sendo tomadas para controlar o déficit, pode ter ações de rating positivas.