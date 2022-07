Medida Provisória abre crédito extraordinário de R$ 27 bi para Auxílio e vale-gás

Luci Ribeiro (via Agência Estado)

O governo federal publicou na noite desta sexta-feira, 22, medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 27,094 bilhões em favor do Ministério da Cidadania e de Encargos Financeiros da União. A maior parte do recurso, cerca de R$ 27 bilhões, irá bancar auxílio gás a brasileiros, aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional e pagamentos do Programa Auxílio Brasil.

A medida provisória com o crédito extraordinário está publicada no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra desta noite e era necessária para viabilizar a concessão dos benefícios depois que o Congresso aprovou e promulgou a proposta de emenda à Constituição que ampliou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e criou novos benefícios às vésperas da eleição, todos temporários, com vigência até o fim do ano.

A PEC, articulada pelo Palácio do Planalto e sua base governista no Congresso, além de aumentar o valor mensal do Auxílio Brasil, também avaliza a concessão de bolsa caminhoneiro, bolsa taxista e o vale gás. Este e o Auxílio são operacionalizados pelo Ministério da Cidadania. Os benefícios para os motoristas serão liberados pelo Ministério do Trabalho. O governo pretende iniciar os pagamentos em agosto.