Médicos acionistas da Oncoclínicas pedem auditoria sobre gestão da empresa

Um grupo de médicos, acionistas minoritários da Oncoclínicas, pediu que a diretoria da empresa adote medidas para instalar uma auditoria independente sobre a gestão no período de janeiro de 2021 e abril deste ano. O documento foi encaminhado aos conselhos de administração e fiscal da empresa.

Entre os pontos questionados, estão as operações realizadas com o Banco Master. Os médicos pedem esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram ao aumento de capital financiado pelo banco e à concentração de recursos da companhia em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) da instituição. Querem que sejam apurados os valores aplicados, as taxas contratadas, os prazos, as avaliações de risco de crédito e liquidez, as alternativas de investimento disponíveis à época e os responsáveis pelas decisões.

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Os acionistas também solicitam a identificação de eventuais vínculos entre os controladores do banco e administradores ou executivos da Oncoclínicas, além de informações sobre possíveis perdas, provisões e impactos contábeis decorrentes das operações.

A carta tem 31 tópicos e pede também esclarecimentos sobre contratos com fornecedores, como a Oncoprod. Entre os questionamentos, estão eventuais relações entre seus sócios e administradores da Oncoclínicas, preços praticados, margens e condições de pagamento. O documento também relaciona essas contratações ao desabastecimento de medicamentos registrado nas unidades da companhia.

Em relação às operadoras de planos de saúde, o documento pede esclarecimentos sobre a relação com a Unimed Ferj, que gerou uma dúvida superior a R$ 790 milhões. O pedido de avaliação abrange informações sobre contratos, glosas, inadimplência, renegociações e os efeitos dessas questões sobre a operação e os repasses aos profissionais.

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A auditoria também deverá examinar decisões envolvendo ativos imobiliários, incluindo aquisições de edifícios em São Paulo e contratos de locação na modalidade built-to-suit (BTS). Nesse último caso, o documento destaca a necessidade de apurar os valores, as condições contratuais, as multas por rescisão e os impactos sobre o caixa.

No campo da conduta dos administradores, a notificação solicita o levantamento de despesas com aeronaves particulares, hotéis de alto padrão, restaurantes e cartões pessoais e corporativos, além dos critérios utilizados para o pagamento de remuneração variável. Também pede a apuração de pagamentos a partes relacionadas, com verificação dos serviços efetivamente prestados e da compatibilidade dos valores com referências de mercado. O documento inclui ainda a avaliação da independência e da atuação da área de compliance, do tratamento dado a denúncias e de eventuais investigações internas sobre atos da gestão anterior.

Há questionamentos também sobre a reorganização dos fundos Josephina, ligados ao Goldman Sachs e à gestora Centaurus, em novembro de 2024, e sua relação com a cláusula do estatuto social que prevê a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA). O tema tem gerado intensa disputa na Justiça entre a Centaurus e a Latache.

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Após o colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizar a realização da oferta, a gestora norte-americana tem buscado resolver o caso numa arbitragem e recentemente entrou com ação na Justiça Federal de São Paulo para frear qualquer tentativa de se forçar a operação. Do lado da Latache, houve uma tentativa de afastar os direitos de acionista do Josephina III, que tem 9,9% da companhia, e eleger novo conselho de administração. A medida, contudo, também foi barrada pela Justiça. O fundo é gerido pela Centaurus.

Procurada, a Oncoclínicas informou que havia divulgado ao mercado que postergou a divulgação de seu balanço do terceiro trimestre devido às apurações, ainda em curso, do Comitê Especial Independente. Os dados seriam apresentados na próxima semana e a expectativa é que sejam divulgados em meados de dezembro.