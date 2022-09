Mediana para Selic no fim de 2022 segue em 13,75%, projeta Focus

Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

Com a conclusão do ciclo de aperto monetário na semana passada, o mercado financeiro manteve a projeção de que a taxa Selic encerrará ano em 13,75%, nível que foi mantido pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em decisão dividida dentro do colegiado. No Boletim Focus, o porcentual estimado para 2022 já era de 13,75% um mês antes.

A mediana para a Selic no final de 2023 continuou em 11,25%, contra 11,00% há um mês. Considerando apenas as 70 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o juro básico no fim deste ano também seguiu em 13,75%. Para o término de 2023, as 69 revisões feitas nos últimos cinco dias úteis não alteraram a mediana de 11,25%.

Ao estacionar a Selic no patamar atual, o BC avisou que poderá retomar o aperto se a inflação não cair como o esperado no período à frente. "O Comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação", completou o comunicado.

Conforme o Boletim Focus, a previsão para a Selic no fim de 2024 continuou em 8,00%, mesmo porcentual de um mês atrás. Já a mediana para o fim de 2025 passou de 7,50% para 7,63%, ante 7,50% de quatro semanas antes.