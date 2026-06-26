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ECONOMIA

Mediana para IPCA de 2026 passa de 4% para 5% na pesquisa Firmus do BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 11:59:00 Editado em 26.06.2026, 12:08:12
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A mediana da pesquisa Firmus para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 avançou de 4,00% para 5,00% - acima do teto da meta de inflação, de 4,50%. A estimativa para 2027 seguiu em 4,00%. Para 2028, aumentou de 3,80% para 4,00%.

Os números se referem a pesquisa Firmus do segundo trimestre de 2026, publicada nesta sexta-feira, 26, pelo Banco Central. A coleta de dados ocorreu em maio, entre os dias 11 e 29.

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Nesta rodada, 349 empresas participaram da pesquisa. A base de comparação é a pesquisa anterior, cujos dados foram coletados entre os dias 9 e 27 de fevereiro.

A Firmus tem como objetivo captar a percepção de empresas não financeiras em relação à situação de seus negócios e às variáveis econômicas que influenciam suas decisões.

Com o resultado, a trajetória prevista pela Firmus está abaixo da esperada pelo Focus, que traz as estimativas do mercado financeiro. Na última edição do outro boletim, publicada na segunda-feira, 22, as medianas indicam alta de 5,33% para o IPCA em 2026, 4,15% em 2027 e 3,70% em 2028. Há um mês, as estimativas eram de inflação de 5,04%, 4,01% e 3,65%, respectivamente.

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PIB

As medianas da Firmus para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2026 e 2027 permaneceram em 1,80%.

No Focus, as estimativas intermediárias para os períodos estão em 1,98% e 1,70%. Há um mês, eram de 1,89% e 1,70%.

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Câmbio

A mediana das expectativas da Firmus para o dólar seis meses à frente recuou de R$ 5,40 para R$ 5,15, quinta queda consecutiva.

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