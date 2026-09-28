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ECONOMIA

Mediana de IPCA 2026 sobe de 4,92% para 4,99%, projeta Focus

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 subiu pela segunda semana seguida, desta vez 4,92% para 4,99% - 0,49 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 61 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana passou de 4,97% para 5,08%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 28.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 subiu de 4,30% para 4,31%. Um mês antes, era de 4,28%. Considerando apenas as 61 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,35% para 4,30%.

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A mediana do Focus para a inflação de 2028 seguiu em 3,80% pela nona semana seguida. Para 2029, continuou em 3,50%, pela 56ª semana consecutiva.

O Banco Central projeta alta de 5,2% para o IPCA em 2026 e 3,9% em 2027. As estimativas constam no comunicado da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado projeta a inflação acumulada em 3,2% em 12 meses no primeiro trimestre de 2028, atual horizonte relevante da política monetária.

Desde 2025 a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

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