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ECONOMIA

Mediana de IPCA 2026 segue em 5,02%, acima do teto da meta de inflação, aponta Focus

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 permaneceu em 5,02% pela segunda semana consecutiva. O número está 0,52 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Um mês antes, era de 5,12%.

Considerando apenas as 95 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana oscilou de 5,04% para 5,03%.

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A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 passou de 4,24% para 4,25%. Um mês antes, era de 4,22%. Considerando apenas as 95 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,21% para 4,32%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 seguiu em 3,80% pela quarta semana seguida. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 51ª semana consecutiva.

No início de agosto, o Banco Central ajustou suas projeções para o IPCA de 2026, de 5,2% para 5,1%, e de 2027, de 3,7% para 3,8%. As estimativas constam no comunicado da reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado manteve a projeção para a inflação acumulada em 12 meses no 1º trimestre de 2028 em 3,2%. O período se tornou o horizonte relevante da política monetária nesta reunião.

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A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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