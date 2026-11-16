Mediana de IPCA 2026 passa de 5,22% para 5,11%; 2027 passa de 4,90% para 5,00%

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu de 5,22% para 5,11% - 0,61 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 58 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana diminuiu de 5,22% para 5,15%.

Já a estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 subiu de 4,90% para 5,00%. Um mês antes, era de 4,32%. Considerando apenas as 58 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, avançou de 4,99% para 5,02%.

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A mediana do Focus para a inflação de 2028 seguiu em 4,00%. Há um mês, era de 3,75%. Para 2029, também permaneceu em 4,00%. Há um mês, era de 3,50%.

O Banco Central projeta alta de 5,6% para o IPCA em 2026 e 4,7% em 2027. As estimativas constam no comunicado da reunião de novembro do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado projeta a inflação acumulada em 3,5% em 12 meses no 2º trimestre de 2028, atual horizonte relevante da política monetária.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.