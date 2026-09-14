Mediana das previsões para o IPCA de 2026 cai de 5% para 4,90% no Focus do BC

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 caiu pela terceira semana seguida, desta vez de 5% para 4,90% - 0,40 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 111 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana diminuiu de 5,01% para 4,95%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 oscilou de 4,29% para 4,30%. Um mês antes, era de 4,24%. Considerando apenas as 111 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, aumentou de 4,25% para 4,31%.

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A mediana do Focus para a inflação de 2028 seguiu em 3,80% pela sétima semana seguida. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 54ª semana consecutiva.

No início de agosto, o Banco Central ajustou suas projeções para o IPCA de 2026, de 5,2% para 5,1%, e de 2027, de 3,7% para 3,8%. As estimativas constam no comunicado da reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado manteve a projeção para a inflação acumulada em 12 meses no 1º trimestre de 2028 em 3,2%. O período se tornou o horizonte relevante da política monetária nesta reunião.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado