Mediana das previsões no Focus do BC para câmbio é de R$ 5,05 para 2022 e 2023

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central (BC), mostrou a mediana para o câmbio este ano em R$ 5,05, ante R$ 5,00 no último Focus divulgado, em 2 de maio. Para 2023, também ficou em R$ 5,05, de R$ 5,04 no relatório publicado no dia 2 de maio.

Considerando apenas as respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o câmbio no fim deste ano ficou em R$ 5,05 e para 2023 em R$ 5,10.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

Com a proximidade do Copom de junho (dias 14 e 15), o BC divulgou nesta segunda-feira uma atualização parcial da Focus, em meio à greve dos servidores, com apenas as medianas para o IPCA, PIB, câmbio e Selic no fim de 2022 e 2023.

O último Boletim Focus foi divulgado no dia 2 de maio, durante uma trégua da paralisação dos funcionários do órgão, que coincidiu com o período pré-Copom do mês passado.

Parte das expectativas de mercado do relatório é usada no modelo de inflação do BC, que, por sua vez, guia as decisões da taxa Selic, hoje em 12,75%.

Na atualização parcial, o BC não divulgou o número de instituições participantes, nem as medianas da semana anterior ou de um mês atrás, como de costume na Focus. Tampouco trouxe todos os horizontes, sem nenhuma informação sobre 2024 e 2025.