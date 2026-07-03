MDIC revisa projeção para saldo comercial em 2026 de US$ 72,1 bi para US$ 90 bi

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Mdic) revisou a previsão de superávit comercial de 2026 para cima. Agora, a expectativa é de que, no ano, haja superávit de US$ 90 bilhões. A primeira projeção era de que o superávit neste ano fosse de US$ 72,1 bilhões.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações (13,2% maior que o ano passado) e US$ 304,4 bilhões em importações (8,6% maior que em 2025).

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Em 2025, o saldo comercial foi de US$ 68,1 bilhões. Se confirmada a previsão do Mdic, haverá uma variação positiva neste ano de 32,3% em relação ao ano passado.

Na corrente de comércio, o número projetado para este ano subiu de US$ 656,3 bilhões, na primeira previsão, para US$ 698,8 bilhões, nesta segunda previsão, 11,2% maior que os US$ 628,5 bilhões registrados no ano passado.