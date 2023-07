Mdic revisa previsão da balança comercial de 2023 e espera superávit de US$ 84,7 bi

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revisou as previsões dos números da balança comercial para o ano de 2023. Agora, a expectativa é de que as exportações fechem em US$ 330 bilhões (uma queda de 1,2% em relação a 2022). A previsão foi revisada para cima em relação ao número divulgado no início de abril, que previa exportações de US$ 324,7 bilhões.

A estimativa para o superávit comercial foi revisada de US$ 84,1 bilhões para US$ 84,7 bilhões - que significa um aumento de 37,7% se comparado ao dado de 2022.

Nas importações, o dado também foi ajustado, de US$ 240,5 bilhões para US$ 245,2 bilhões, o que se traduziria numa queda de 10% em relação ao ano passado. "Em relação à primeira previsão, houve aumento de cerca de US$ 5 bilhões em importação e também em exportação. As expectativas estão em linha", disse o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, na apresentação dos dados.