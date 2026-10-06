MDIC reduz projeção de superávit de 2026 de US$ 90 bi para US$ 84,4 bi

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revisou nesta terça-feira, 6, a projeção de superávit da balança comercial brasileira em 2026, que caiu de US$ 90 bilhões para US$ 84,4 bilhões. Caso o resultado se concretize, ainda será 24,0% maior do que o obtido em 2025, quando houve um superávit de US$ 68,1 bilhões.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 382,5 bilhões em exportações (9,8% maior do que no ano passado) e US$ 298,1 bilhões em importações (6,4% maior que em 2025).

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Inicialmente, o MDIC projetou que o superávit da balança comercial ficaria dentro do intervalo de US$ 70 bilhões a US$ 90 bilhões neste ano.

Os resultados da balança comercial de setembro, em que foi registrado superávit de US$ 7,741 bilhões, foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC.