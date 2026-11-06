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MDIC: petróleo lidera exportações do Brasil de janeiro a outubro, assim como no mês

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, afirmou que, assim como no mês de outubro, o petróleo tornou-se o principal bem exportado pelo Brasil também no acumulado do ano.

Houve alta de 38,1% nas vendas deste produto de janeiro a outubro de 2026, totalizando US$ 51,494 bilhões, ante US$ 37,279 bilhões no mesmo período de 2025.

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O segundo produto mais exportado pelo Brasil no ano foi a soja, com aumento de 14,5%, totalizando US$ 46,023 bilhões, ante US$ 40,210 bilhões em igual período de 2025. Outros destaques da balança comercial nos dez meses do ano foram carne bovina (alta de 8,1%, motivada pelo crescimento no preço), óleos combustíveis (42,8%), farelo de soja (21,6%) e ouro (50,4%).

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COMBUSTÍVEIS/PETRÓLEO/EXPORTAÇÃO/OUTUBRO/MDIC
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