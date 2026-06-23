MDIC inicia investigação por dumping em vidros de mesa de China e Egito
Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 15:24:00 Editado em 23.06.2026, 15:41:49
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) iniciou investigação sobre dumping nas vendas de vidros de mesa de China e Egito para o Brasil. A circular foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da segunda-feira, 22.
O Brasil já aplicou tarifas antidumping sobre esses produtos originários de China, Argentina e Indonésia entre 2011 e 2022.
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