MDIC e Fazenda publicam portaria para ampliar alcance do programa Move Brasil Táxi e apps

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) publicou, nesta quinta-feira, 20, uma portaria conjunta com o Ministério da Fazenda para ampliar o alcance do programa Move Brasil - Táxi e Aplicativos. Com as novas regras, mais carros ficam elegíveis para a linha de crédito, e o teto de financiamento sai de R$ 150 mil para R$ 200 mil.

"A elevação do teto amplia o alcance potencial do critério econômico de cerca de 63% para 88% do mercado brasileiro de vendas automotivas, segundo dados de emplacamentos da Fenabrave (2025) - oferecendo mais opções aos beneficiários do programa, inclusive para categorias de maior padrão de conforto", escreveu a Pasta em nota.

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A nova portaria, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) inclui, entre os veículos elegíveis, os híbridos com diferentes combinações de fontes de energia, integrando motor elétrico e motor à combustão que utilize álcool, gasolina ou ambos.

A inclusão de outros veículos híbridos também amplia a oferta, mantendo os critérios de sustentabilidade e eficiência energética, segundo o governo.

Dados do Programa Brasileiro e Etiquetagem Veicular (PBEV 2026) indicam redução média próxima de 24% no consumo energético, comparado a versões convencionais equivalentes.