Mdic diz que dados da balança comercial sairão excepcionalmente às 16h30 nesta 2ª-feira

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou há pouco que os dados da Balança Comercial serão divulgados nesta segunda-feira, 10, de forma excepcional, às 16h30. Tradicionalmente os números são publicados pela Secretaria de Comércio Exterior do Mdic às 15h.

continua após publicidade

"Os dados da Balança Comercial - parcial, que são divulgados às 15h nas segundas-feiras, excepcionalmente hoje (10/7) serão divulgados às 16h30", informou a pasta.

O atraso se deve à paralisação parcial dos Analistas de Comércio Exterior, que anunciaram o movimento para essa segunda, de acordo com fontes.

continua após publicidade

Na semana passada, a Secex divulgou os dados consolidados da balança do mês de junho e também do primeiro semestre do ano, que registrou saldo recorde nos seis primeiros meses de 2023, com US$ 45,5 bilhões.