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M.Dias Branco tem lucro de R$ 106,3 mi no 1º trimestre; alta é de 53,2% em 1 ano

Escrito por Julia Maciel (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 12:10:00 Editado em 08.05.2026, 12:18:37
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São Paulo, 8 - A fabricante de alimentos M.Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 106,3 milhões no primeiro trimestre do ano. O resultado é 53,2% maior na comparação com igual período do ano passado, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 69,4 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 195,9 milhões, avanço de 21,8% frente aos R$ 160,9 milhões do primeiro trimestre de 2025.

A margem Ebitda ficou em 8,8%, ante 7,3% um ano antes, queda de 1,5 ponto porcentual em um ano. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 0,6 vez, ante 0,1 vez em igual período de 2025. Já a receita líquida avançou 0,4% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,217 bilhões, ante R$ 2,208 bilhões do primeiro trimestre de 2025. O volume comercializado atingiu 407,5 mil toneladas no período, avanço de 3,4%.

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No primeiro trimestre de 2026, a receita líquida de produtos principais da empresa (biscoitos, massas e margarinas) cedeu 0,9%, para R$ 1,667 bilhão, ante R$ 1,682 bilhão na comparação anual.

A M.Dias informou, em documento, que a retração nos volumes e unidades vendidas no segmento decorre de um ambiente de consumo mais retraído, com queda na confiança dos consumidores e elevado nível de endividamento das famílias. "Observamos um varejo mais conservador nas decisões de compra, principalmente nos dois primeiros meses do ano", destacou. Ainda assim, a empresa informou que houve ganho de participação de mercado de 1,9 ponto porcentual na categoria de biscoitos.

A receita líquida do segmento de moagem e refino de óleos (farinhas, farelo e gorduras industriais) avançou 2,8%, para R$ 428,8 milhões. Já o segmento de adjacências (bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos) teve receita líquida 10,4% superior, de R$ 121,1 milhões.

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O preço médio de todas categorias caiu 2,9% na comparação anual dos trimestres, de R$ 5,6 por quilo para R$ 5,4 por quilo. Na comparação com o trimestre anterior, houve queda de 4,9% no preço médio dos produtos.

No último trimestre, a empresa investiu R$ 171,7 milhões, 90,6% mais que em igual intervalo de 2025, quando havia investido R$ 90 milhões. Do montante, 72,8% foram para manutenção e 27,2% destinados à expansão.

Os principais aportes foram em projetos de otimização e renovação de parque fabril e iniciativas de eficiência energética e automação industrial, com foco em redução de custos, aumento de produtividade e maior eficiência operacional, inicialmente na categoria de biscoitos.

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