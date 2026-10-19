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M.Dias Branco adquire 80% da Grespan e entra no mercado de pães congelados

Escrito por Julia Maciel (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A M. Dias Branco anunciou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na sexta-feira, 16, que adquiriu o controle de 80% da fabricante de pães congelados Grespan, em uma estratégia para estrear no segmento de panificação e capturar a expansão desse mercado, que registra crescimento de dois dígitos no País.

Em entrevista, o diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da empresa, Fabio Cefaly, destacou que a nova aquisição marca o primeiro passo da multinacional na categoria de congelados, após um período de cinco a seis anos de estudos sobre o setor.

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Ele não informou o valor da transação.

A consolidação do negócio depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Após o aval do órgão regulador, os resultados financeiros da Grespan passarão a compor o balanço da M. Dias Branco. "Apostamos em resultados substanciais a médio e longo prazo", disse.

A Grespan, fundada em 2009 em Marília (SP), registrou receita bruta de R$ 138,7 milhões em 2025. A empresa atua no segmento B2B, atendendo a mais de 1.100 clientes do varejo, como supermercados, atacarejos e padarias, principalmente na Região Sudeste. A operação conta com logística própria refrigerada, fornecimento de equipamentos e suporte técnico, com portfólio de mais de 60 itens, liderado pelo pão francês, além de pão de queijo, bolos e produtos de confeitaria.

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Cefaly explicou que a aquisição aproveita a sinergia com a produção de farinha de trigo da M. Dias Branco. "É um negócio que vem crescendo dois dígitos já faz algum tempo, e a expectativa é que continue com esse crescimento acelerado. A nossa meta é crescer mais do que o mercado", afirmou o executivo. A transação prevê a permanência dos fundadores da empresa paulista, José Marcos Grespan e Marlene Tereza Grespan Ferrari, na gestão por até cinco anos.

Em comunicado, a M. Dias Branco citou dados do setor de panificação do País, que movimentou cerca de R$ 164 bilhões em 2025, atendendo aproximadamente 47,5 milhões de consumidores por dia.

"Com a operação, vamos fortalecer a presença da companhia em um mercado resiliente, de elevado potencial de crescimento e ainda bastante fragmentado. Ao mesmo tempo, a aquisição adiciona uma plataforma de negócios altamente complementar às nossas operações", disse o vice-presidente de Investimentos, Controladoria e Relações com Investidores da M. Dias Branco, Gustavo Theodozio.

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